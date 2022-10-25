Американский политолог заявил, что возвращение Трампа повлияет на курс США по Украине

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Возвращение на политическую арену бывшего президента США Дональда Трампа может изменить действующий курс американских властей по поддержке Украины. Сам Трамп остается значимой фигурой в политике США. Такое мнение выразил политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.

Фарли указал, что Трамп состоял в дружественных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, и внешняя политика бывшего лидера США как и прежде контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии.

«Такой вариант развития событий возможен в том случае, если Трамп выиграет судебные иски. В ином случае, он скорее всего не будет принимать участие в выборах, которые состоятся в 2024 году», - подчеркнул политолог.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что не допустил бы эскалации на Украине, если остался на посту президента Штатов.