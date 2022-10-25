Американский политолог заявил, что возвращение Трампа повлияет на курс США по Украине
Возвращение на политическую арену бывшего президента США Дональда Трампа может изменить действующий курс американских властей по поддержке Украины. Сам Трамп остается значимой фигурой в политике США. Такое мнение выразил политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.
Фарли указал, что Трамп состоял в дружественных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, и внешняя политика бывшего лидера США как и прежде контрастирует с мнениями многих внутри самой республиканской партии.
«Такой вариант развития событий возможен в том случае, если Трамп выиграет судебные иски. В ином случае, он скорее всего не будет принимать участие в выборах, которые состоятся в 2024 году», - подчеркнул политолог.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что не допустил бы эскалации на Украине, если остался на посту президента Штатов.