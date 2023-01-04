Одним боеприпасом: момент уничтожения опорных пунктов и бронетехники националистов попал на видео

На кадрах видно, как опорный пункт боевиков был уничтожен точным попаданием одного высокоточного боеприпаса нового поколения.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало видео уничтожения опорных пунктов и бронетехники украинских националистов высокоточными боеприпасами нового поколения. Применяемые высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и ювелирную точность.

На кадрах видно, как опорный пункт боевиков был уничтожен точным попаданием одного высокоточного боеприпаса нового поколения. Другое видео свидетельствует об уничтожении бронетехники противника.

Ранее телеканал «Звезда» показал, как работает в зоне спецоперации ЗРК «Оса». Военнослужащие говорят, что больше всего проблем сейчас доставляют беспилотники. Комплекс «Оса» может сбивать движущиеся цели на расстоянии в пять километров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.