В РФ планируют запустить автоматизированный поиск фишинговых сайтов

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В России планируют запустить систему автоматического выявления фишинговых сайтов. Также разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение вопроса о блокировании таких сайтов с использованием специализированной информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Функционирующий прототип системы обеспечивает поиск в автоматическом режиме сайтов указанной категории. Планируется, что система обеспечит электронное взаимодействие Генеральной прокуратуры, Банка России, Минцифры России, Роскомнадзора и других заинтересованных органов в указанной сфере», - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее эксперт Владимир Ульянов рассказывал «Звезде» о простом способе не стать жертвой кибермошенников. По словам специалиста по кибербезопасности, не нужно оставлять данные банковской карты злоумышленникам, а также переходить по ссылкам, которые вам присылают.

Также необходимо быть осторожнее, даже если вы самостоятельно ищете интересующий вас ресурс через поисковую систему. Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян.