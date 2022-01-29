Эксперт назвал простой способ не стать жертвой кибермошенников

Мошенники раз за разом придумывают новые способы хищения денег со счетов россиян. Так, например, недавно стало известно о массовой рассылке преступниками в мессенджерах и соцсетях ссылок, приводящих на так называемые фишинговые сайты. Однако, почти у всех способов кражи денег с банковских карточек есть один фундаментальный принцип. О том, что это за принцип, и как не стать жертвой злоумышленников, в беседе со «Звездой» рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

«Новизны там фактически нет. Новизна в том, что используются какие-то подписки. Но ключевой момент, что человек передает преступникам данные карты... Ключевой момент - не нужно передавать данные своей карты киберпреступникам. Они найдут способ узнать, сколько денег на карточке, чтобы сразу все одной транзакцией, это неважно. Но если передал данные карты - все. Риски выросли в полный рост», - объяснил специалист.

Он добавил, что также не нужно переходить по ссылкам, которые присылают в мессенджерах или социальных сетях. Кроме того, по словам эксперта, необходимо быть осторожнее, даже если вы самостоятельно ищете интересующий вас ресурс через поисковую систему.

«Желательно игнорировать (присылаемые ссылки - прим. ред.). Более того, если пользователь сам ищет какую-то информацию, нужно очень аккуратно кликать информацию, которую мы увидели. Потому что в поисковиках сейчас много рекламы. И не всегда с первого взгляда можно определить, какая выдача рекламная, какая естественная. Некоторые поисковые системы органично вписывают рекламные объявления, что они не бросаются в глаза... Люди часто путаются и переходят по рекламным ссылкам. При этом, когда мы переходим по рекламной ссылке, риски нарваться на мошеннический сайт становятся значительно выше... Нужно быть внимательнее, избегать по возможности этих ссылок. Если мы не доверяем источнику информации, то переходить по ссылке - чревато последствиями», - предостерег Владимир Ульянов.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число фишинговых сайтов, ссылки на которые киберпреступники стали распространять через социальные сети, мессенджеры и электронную почту. На таких ресурсах потенциальной жертве предлагают свершить покупку, например, билеты в театр. При этом там необходимо предоставить личную информацию, в том числе данные банковской карты. В итоге вместо желаемых билетов у человека просто списываются деньги в пользу преступников.