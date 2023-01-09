Письмо от мамы: как бойцам в зоне СВО доставили письма от родных в новогодние праздники

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Специалисты фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации во время праздников непрерывно доставляли корреспонденцию участникам специальной операции от родственников и отправляли письма от военнослужащих. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты.

Военными комиссариатами доводится информация при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции. Также через социальные сети и средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки писем.

Фельдъегерско-почтовая связь ВС РФ является единственной службой, которая способна доставлять все виды почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий.

В праздники объем корреспонденции вырос в несколько раз. Работа службы была организована в круглосуточном режиме. Доставка почтовых отправлений организована авиационными, железнодорожными и автомобильными маршрутами. Время в пути зависит от удаленности региона, куда следует отправление.

В целях оперативной обработки почтовых отправлений рабочие места оборудованы средствами механизации и связи, а также автоматизированы. Все почтовые отправления обрабатываются и хранятся в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих их сохранность.

«Родственникам в любом случае будет приятно получить письмо, которое написано моей рукой, что-то, что связано со мной, хоть нас и разрывают километры. Написал сейчас маме, после этого буду писать бабушке. Мне также приятно от родственников получать хоть какую-то от них частичку, я ведь по ним очень скучаю», - сказал военнослужащий роты бронетанковой техники Данила.

Ранее «Звезда» показывала работу специалистов 6-го Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил РФ, доставляющих почту участникам специальной военной операции от родных и близких. Они также переправляют письменные весточки с передовой родным и близким военнослужащих.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов.