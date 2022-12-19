Связь с домом: как идет работа фельдъегерско-почтовой связи в зоне СВО

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Министерство обороны России показало работу специалистов 6-го Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных сил РФ, доставляющих почту участникам специальной военной операции от родных и близких.

Грузовики под охраной ежедневно бывают на передовой. Учитывая, что основная обязанность ФПС - это доставка военной корреспонденции, важность и оперативность которой в зоне проведения специальной военной операции невозможно оценить, задержек стараются не допускать. Все конверты и посылки вручаются лично в руки.

Специалисты не только обеспечивают доставку почты бойцам, но и переправляют письменные весточки с передовой родным и близким военнослужащих. Выходить на связь с помощью мобильных телефонов в зоне спецоперации запрещено, но строки из дома обязательно дойдут до адресатов.

Родственники военнослужащих могут отправить письмо через ближайшее отделение «Почты России». Адрес следующий: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов