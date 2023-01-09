Прорыв не остановить: командир Т-72Б3 рассказал, как танкисты громят оборону боевиков в зоне СВО
Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Восточного военного округа (ВВО), которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек украинских националистов в зоне специальной военной операции.
Танкисты уверенно действуют на поле боя, несмотря на массовое использование противником противотанковых средств.
«Чтобы танк не проехал, они начинают копать, минировать, ставить треугольники бетонные и тому подобное, но мы все равно ищем выход», - рассказал командир танка с позывным «Пятница».
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне в Забайкалье. Экипажам Т-72Б3 необходимо было поразить мишени, которые имитируют тяжелую технику и сопровождающие их легкобронированные машины с противотанковыми комплексами, а также авиационные средства условного противника.