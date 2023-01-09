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Прорыв не остановить: командир Т-72Б3 рассказал, как танкисты громят оборону боевиков в зоне СВО

Семен Лавров
06:41 09.01.2023
Танкисты уверенно действуют на поле боя, несмотря на массовое использование противником противотанковых средств поражения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
танкисты
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Минобороны России публикует кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Восточного военного округа (ВВО), которые выполняют задачи по уничтожению огневых точек украинских националистов в зоне специальной военной операции.

Танкисты уверенно действуют на поле боя, несмотря на массовое использование противником противотанковых средств.

«Чтобы танк не проехал, они начинают копать, минировать, ставить треугольники бетонные и тому подобное, но мы все равно ищем выход», - рассказал командир танка с позывным «Пятница».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки танкистов на полигоне в Забайкалье. Экипажам Т-72Б3 необходимо было поразить мишени, которые имитируют тяжелую технику и сопровождающие их легкобронированные машины с противотанковыми комплексами, а также авиационные средства условного противника.

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