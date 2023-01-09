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В Забайкальском крае прошли боевые стрельбы экипажей Т-72Б3 ВВО

06:20 09.01.2023
Прицельный огонь из гладкоствольных орудий и пулеметов велся по объектам, которые появлялись на дистанции от 800 метров до трех километров.
© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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На полигоне Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, военнослужащие танкового подразделения выполнили первые в новом периоде обучения боевые стрельбы штатным снарядом. Экипажам танков Т-72Б3 необходимо было поразить мишени, которые имитируют тяжелую технику и сопровождающие их легкобронированные машины с противотанковыми комплексами, а также авиационные средства условного противника.

При этом прицельный огонь из гладкоствольных орудий и пулеметов велся по объектам, которые появлялись на дистанции от восьмисот метров до трех километров. Помимо точности стрельбы, танкисты выполняли практические занятия по вождению гусеничной техникой, обнаружению и уничтожению целей в условиях быстро меняющейся обстановки, а также отрабатывали слаженность действий при ведении боя в составе подразделений.

Кроме того, бойцы под руководством опытных командиров-наставников, которые принимали участие в современных вооруженных конфликтах, совершенствовали теоретические знания в основах и правилах стрельбы из штатного вооружения.

Ранее были опубликованы кадры тренировок российских танкистов на полигоне в Белоруссии. Кроме вождения танков российские военные совершенствуют стрельбу из штатного оружия, изучают тактическую медицину и проходят психологическую полосу препятствий.

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