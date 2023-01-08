Нанести удар за 2 минуты: кадры боевой работы ЗРК «Бук-М1.2» в зоне СВО

ЗРК «Бук М1.2» после успешного поражения вражеской ракеты спешно меняет позицию для того, чтобы противник даже не предположил, откуда был нанесен удар.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донбасских полях зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство последние несколько месяцев. Каждый день для них - новое испытание.

«Бук М1.2» надежно охраняет небо над нашими позициями на Южно-Донецком направлении. Чтобы засечь противника и нанести прицельный удар необходимо 2-3 минуты. Ракеты этих ЗРК способны поражать цель на расстоянии в 25 километров.

Сейчас в Донбассе сезон дождей, а небо в основном затянуто тучами. Но расчет регулярно обнаруживает и сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты. Установка очень надежная.

После успешного поражения вражеской ракеты ЗРК «Бук М 1.2» спешно меняет позицию для того, чтобы противник даже не предположил, откуда был нанесен удар.

Ранее Минобороны России показывало кадры боевой работы ЗРК «Бук-М1» в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Комплекс уверенно сбивает воздушные цели на расстоянии до 25 километров в любых метеоусловиях.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов