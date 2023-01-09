В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 28 китайских самолетов

Анна Касаткина
05:42 09.01.2023
На Тайване в ответ на действия Китая развернули ракетные комплексы.
В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 28 китайских самолетов
© Фото: Liu Fang XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зарегистрировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского Министерства обороны.

В опознавательную зону ПВО острова, как уточняется, вошли 28 единиц авиации, включая три БПЛА BZK-005, шесть истребителей J-11, 12 — J-16, два — J-10 и два — Су-30, а также два стратегических бомбардировщика H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Со стороны Тайваня для наблюдения за ситуацией направлялся воздушный и морской патруль, кроме того, были развернуты ракетные комплексы наземного базирования, сообщили в МО острова.

Ранее сообщалось об учениях НОАК в акватории и в воздушном пространстве около Тайваня. Целью являлась проверка боеспособности войск для противостояния провокациям сепаратистских сил острова, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:18 В стране и мире
Вучич: если Сербия введет санкций против РФ, Запад вынудит признать Косово
00:06 Армия
Видео
«Почувствовали себя людьми»: освобожденные из плена российские бойцы поделились эмоциями
15:48 Армия
МО РФ: 50 попавших в плен военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории
20:03 В стране и мире
ВС Китая провели морские и воздушные учения возле Тайваня
20:02 В стране и мире
Глава МИД Финляндии исключил появление ядерного оружия в стране после ее вступления в НАТО
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.