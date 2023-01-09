В опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 28 китайских самолетов

На Тайване в ответ на действия Китая развернули ракетные комплексы.

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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зарегистрировали приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского Министерства обороны.

В опознавательную зону ПВО острова, как уточняется, вошли 28 единиц авиации, включая три БПЛА BZK-005, шесть истребителей J-11, 12 — J-16, два — J-10 и два — Су-30, а также два стратегических бомбардировщика H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Со стороны Тайваня для наблюдения за ситуацией направлялся воздушный и морской патруль, кроме того, были развернуты ракетные комплексы наземного базирования, сообщили в МО острова.

Ранее сообщалось об учениях НОАК в акватории и в воздушном пространстве около Тайваня. Целью являлась проверка боеспособности войск для противостояния провокациям сепаратистских сил острова, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.