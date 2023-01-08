ВС Китая провели морские и воздушные учения возле Тайваня

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Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения в акватории и в воздушном пространстве около острова Тайвань, чтобы проверить боеспособность войск для противостояния провокациям сепаратистских сил острова. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 января организовала совместное боевое патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - цитируют слова Ши И в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.

Ши И также отметил, что прежде всего учения проводятся для проверки совместных боевых возможностей войск на случай решительного противодействия провокациям внешних и сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из Соединенных Штатов. Так, в августе Тайбэй посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Китай начал проводить масштабные военные учения.

Ранее в МИД КНР среди главных итогов 2022 года отметили борьбу с первенством США и бесстрашное противостояние политике силового воздействия Вашингтона.