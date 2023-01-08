В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВС Китая провели морские и воздушные учения возле Тайваня

Вероника Волосунова
20:03 08.01.2023
Китайские военные провели практические учения в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня.
ВС Китая провели морские и воздушные учения возле Тайваня
© Фото: Wen Zidong XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения в акватории и в воздушном пространстве около острова Тайвань, чтобы проверить боеспособность войск  для противостояния провокациям сепаратистских сил острова. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 8 января организовала совместное боевое патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - цитируют слова Ши И в официальном аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети WeChat.

Ши И также отметил, что прежде всего учения проводятся для проверки совместных боевых возможностей войск на случай решительного противодействия провокациям внешних и сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из Соединенных Штатов. Так, в августе Тайбэй посетила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма. Китай начал проводить масштабные военные учения.

Ранее в МИД КНР среди главных итогов 2022 года отметили борьбу с первенством США и бесстрашное противостояние политике силового воздействия Вашингтона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
Детские игрушки и семейный фотоальбом: что нашли рядом со сгоревшей квартирой в Москве
15:48 Армия
МО РФ: 50 попавших в плен военнослужащих ВС РФ возвращены с подконтрольной Киеву территории
15:33 Армия
Видео
МО РФ: ВСУ во время режима тишины выпустили по Донецку свыше 160 крупнокалиберных снарядов и 20 реактивных снарядов РСЗО
14:19 В стране и мире
МЧС: три стены первого этажа жилого дома разрушены после взрыва газа в Хасавюрте
12:02 В стране и мире
Вучич: НАТО отклонила запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.