«Панцирь» под прикрытием «Иглы»: как комплексы зачищают небо на Южно-Донецком направлении

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На Южно-Донецком направлении активную работу ведут расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Они обеспечивают прикрытие пехоты, наступающей на Угледар. Российские военнослужащие ежедневно уничтожают более 20 целей. В основном это беспилотные летательные аппараты «натовского» образца и ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства.

«Панцирь» одновременно может сопровождать сразу несколько целей, причем разного типа и на разных высотах. Как правило, «Иглами» обеспечивают наблюдательные пункты. Комплексы особенно эффективны в прикрытии аэродромов, штабов. Успешно ликвидируют БПЛА, летающие на малых высотах.

«В основном мы работаем с радиотехническими войсками, информация приходит от них. Плюс наша машина тоже в состоянии обнаруживать цели на близких и дальних дистанциях. Если цель в пределах видимости, то нам докладывает об этом наблюдатель с поста визуального наблюдения: координаты цели, ее азимут и высоту. После получения информации от наблюдателя мы отрабатываем по цели зенитными автоматами либо ракетным вооружением», - сказал заместитель начальника расчета ЗРПК «Панцирь-С» с позывным «Рубин».

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого дежурства расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в зоне спецоперации. Системы обнаружения позволяют расчету вычислять в небе различные цели: крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО и даже небольшие дроны-камикадзе.