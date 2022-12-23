Сбить как самолеты, так и дроны: на что способен ЗРПК «Панцирь»
Системы обнаружения позволяют расчету вычислять в небе различные цели - крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО и даже небольшие дроны-камикадзе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Круглосуточное дежурство по охране воздушного пространства в зоне проведения спецоперации несут российские подразделения противовоздушной обороны. Кадры боевого дежурства расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» опубликовало Минобороны России.
Расчеты ЗРПК «Панцирь» уничтожают воздушные суда и беспилотные летательные аппараты украинских националистов, а также ракеты различного класса. Это возможно благодаря системам обнаружения «Панциря».
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