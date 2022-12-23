Сбить как самолеты, так и дроны: на что способен ЗРПК «Панцирь»

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Они позволяют расчету вычислять в небе крупные цели - крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО. Также от систем «Панциря» не ускользнут и совсем небольшие объекты - бытовые дроны, которые часто используются украинскими боевиками для разведки местности и в качестве камикадзе.

«Данная машина предназначена для уничтожения воздушных целей противника, а также может отрабатывать по наземным целям. Воздушные цели - это БПЛА, ракеты разного типа, самолеты и вертолеты. Нам передают данные по радиостанции, мы выезжаем. Водитель уже выбирает место, откуда будет наиболее благоприятно отработать. Тем самым комплекс вырабатывает свою мобильность», - рассказал командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» с позывным «Гром».

Интенсивность работы «Панцирей» очень высокая: ежедневно комплекс обнаруживает воздушные цели. При их входе в зону поражения он незамедлительно уничтожает их с максимальной эффективностью.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.