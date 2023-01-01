Александра Овечкина признали первой звездой месяца в НХЛ

В минувшем месяце хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах.

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Российского форварда американского хоккейного клуба Washington Capitals Александра Овечкина признали первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

В минувшем месяце хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Также Овечикн забросил свою 801-ю и 802-ю шайбы в карьере и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, уступая Уэйну Гретцки.

Напомним, недавно общественная организация «Конгресс украинцев Канады»* обратилась к правительству страны с просьбой запретить Александру Овечкину въезжать в страну.

Представители объединения написали письмо, в котором попросили отказать нападающему в визе для въезда из-за его политических взглядов.

* Ukrainian Canadian Congress включена Минюстом РФ в список нежелательных организаций