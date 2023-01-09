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В авиаотряде назвали возможную причину трагедии с Ан-2 в Ненецком автономном округе

Ян Брацкий
22:52 09.01.2023
Точную причину случившегося установит комиссия по расследованию Межгосударственного авиационного комитета.
В авиаотряде назвали возможную причину трагедии с Ан-2 в Ненецком автономном округе
© Фото: РИА Новости
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Вероятной причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Каратайки Ненецкого автономного округа могло стать внезапное обледенение. Таким мнением поделился гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук.

«Метеоусловия ухудшились стремительно, экипаж принял решение не производить посадку в Каратайке и следовать на запасной аэродром Варандей. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение», - приводит РИА Новости его слова.

Как пояснил Остапчук, самолет имел все сертификаты летной годности, своевременно проходил ремонты и техобслуживание. Члены экипажа также прошли положенные им предполетные процедуры.

Трагедия произошла утром в понедельник, 9 января, недалеко от поселка Каратайка Ненецкого автономного округа. Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров. В результате ЧП два человека погибли, остальным оказали медицинскую помощь и госпитализировали с места  происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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