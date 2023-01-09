По данным экстренных служб, на борту находились два члена экипажа, а также 10 пассажиров.

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При жесткой посадке Ан-2 в НАО, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным экстренных служб, на борту находились два члена экипажа, а также 10 пассажиров.

«Со слов пассажира по телефону, два человека погибли», - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Как утверждается, к месту ЧП направляется наземная группировка на снегоходах, а также спасатели на вертолете.

Ранее ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, сообщал, что самолет потерпел крушение в Ненецком автономном округе. Впоследствии в ведомстве заявили, что воздушное судно совершило жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка.