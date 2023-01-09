В Росавиации напомнили о действующих ограничениях на полеты в аэропорты на юге и в центре России

Ранее в сети появилась информация о якобы возобновлении полетов в закрытые аэропорты с 15 января 2023 года.

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Режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продолжает действовать. Появившиеся ранее сообщения о его отмене являются фейком и не соответствуют действительности. Об этом заявили в Росавиации.

Ранее в Telegram-канале «Россия 24/7», была опубликована якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что 11 российских аэропортов возобновят работу с 15 января.

«Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах Центральной части и Юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», - сообщили ТАСС в Росавиации.

Часть своего воздушного пространства Россия закрыла с 24 февраля 2022 года из-за проводимой на территории Украины специальной военной операции. Временно пассажиры не могут воспользоваться услугами аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Режим закрытого неба регулярно продлевается, авиакомпаниям рекомендовано продумывать альтернативные маршруты.