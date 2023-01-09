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Остался с пациентами: как от удара националистов погиб майор медслужбы Александр Сеикаев

19:44 09.01.2023
За самоотверженную верность врачебному долгу и героизм, майор медицинской службы Александр Сеикаев посмертно награжден орденом Мужества.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб при обстреле украинскими националистами больницы в городе Токмак Запорожской области. Трагический инцидент произошел 3 января 2023 года. Лечебницу обстреляли  из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В момент атаки на больницу в ней шла работа по приему населения, пострадавшего от артиллерийских ударов националистов.

Несмотря на очевидную опасность, Александр Сеикаев организовал эвакуацию пациентов, после чего остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место. Коллеги погибшего вспоминают его, как настоящего профессионала и человека большой души.

«С ним я работал относительно недолго. Сам только летом выпустился из Военно-медицинской академии. Все в один голос говорили, что это строгий, но справедливый руководитель. Приехал сюда и сам в этом убедился. Встретил он нас строго, но потом я понял, что это душевный человек. Он всегда был за личный состав, за раненых, всегда переживал за ребят и старался для них сделать самое лучшее. Он всей душой был за свою работу», - рассказал врач-хирург Валентин.

Ранее были опубликованы кадры последствий обстрела больницы имени Калинина в Донецке. Не менее пяти снарядов РСЗО «Град» попали в два корпуса здания, ранения получили двое пациентов. Еще несколько ракет попали в соседний корпус, где размещается клинико-диагностическое отделение.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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