Оформить электронный полис ОМС теперь можно на «Госуслугах»

Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на портале.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Оформить электронный полис обязательного ОМС для себя или детей теперь можно на портале госуслуг. Об этом Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило в своем Telegram-канале.

«Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически», - говорится в сообщении.

Если полиса нет, есть возможность подать заявление, чтобы сразу оформить электронный вариант, отметили в Минцифры. Срок изготовления - один рабочий день.

«Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона», - объяснили в ведомстве.

Кроме того, было добавлено, что при онлайн-записи к специалисту или прикреплении к медицинскому учреждению информация о полисе будет передаваться автоматически из личного кабинета.

В декабре прошлого года в России был запущен цифровой полис обязательного медицинского страхования.