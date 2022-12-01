В России запустили цифровой полис ОМС

При этом специальное оформление электронного полиса не требуется. Он будет сформирован автоматически.

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С 1 декабря оформление полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) в России полностью переходит в электронный формат. Таким образом россиянам не придется носить с собой бумажную копию документа.

При этом владельцам полисов старого образца не придется специально обращаться в поликлиники для оформления электронного документа. Он будет сформирован автоматически.

«Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», - приводит слова председателя ФОМС Ильи Баланина ТАСС.

Чтобы получить электронный полис в виде индивидуального штрих-кода, достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, а детям до 14 лет - свидетельство о рождении. Также отмечается, что автоматическое создание полиса ОМС распространяется и на новорожденных.

О планировании перехода оформления полисов ОМС в электронный формат граждан информировали еще в 2021 году. О намерении прекратить выдавать бумажные документы заявляли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.