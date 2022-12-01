В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России запустили цифровой полис ОМС

Семен Лавров
01:52 01.12.2022
При этом специальное оформление электронного полиса не требуется. Он будет сформирован автоматически.
В России запустили цифровой полис ОМС
© Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Читайте нас на:

С 1 декабря оформление полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) в России полностью переходит в электронный формат. Таким образом россиянам не придется носить с собой бумажную копию документа.

При этом владельцам полисов старого образца не придется специально обращаться в поликлиники для оформления электронного документа. Он будет сформирован автоматически.

«Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты и делает получение медпомощи удобнее и доступнее. При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены», - приводит слова председателя ФОМС Ильи Баланина ТАСС.

Чтобы получить электронный полис в виде индивидуального штрих-кода, достаточно предъявить паспорт гражданина РФ, а детям до 14 лет - свидетельство о рождении. Также отмечается, что автоматическое создание полиса ОМС распространяется и на новорожденных.

О планировании перехода оформления полисов ОМС в электронный формат граждан информировали еще в 2021 году. О намерении прекратить выдавать бумажные документы заявляли премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:22 Армия
Видео
Привез припасы под обстрелом: рядовой Рудзинскас о том, как получил Георгиевский крест IV степени
20:14 В стране и мире
ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям не начислять штрафы за просрочку до конца 2023 года
19:04 Армия
Офицер ВС РФ рассказал, как его подчиненный выбрался из горящего танка и вернулся в строй
18:46 В стране и мире
Reuters: убит лидер боевиков ИГ*
18:14 В стране и мире
Видео
Лавров: между ядерными державами необходимо избегать любого военного столкновения
Популярное
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.