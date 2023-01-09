Сообщение о пропаже двух британских подданных в возрасте 28 и 48 лет поступило в отдел полиции 7 января.

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Двое подданных Великобритании бесследно пропали вблизи Соледара, где сейчас идут ожесточенные бои. Сообщение об этом распространила национальная полиция Украины на своей странице в Facebook* (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta*, запрещенной на территории РФ).

«Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские боевики в массовом порядке покидают Соледар. По словам Филипоненко, командиры националистов поручили подчиненным с вечера и в течение ночи вывести выживших радикалов из города.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.