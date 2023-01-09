Пятикратный победитель Лиги чемпионов Гарет Бейл завершил карьеру

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Валлийский нападающий Гарет Бейл объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом игрок написал на своей странице в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской). В своем обращении Бейл рассказал об осуществившейся мечте и гордости за проделанный в спорте путь.

«После тщательного размышления я объявляю о завершении карьеры на уровне клубного футбола и в составе сборной. Мне невероятно повезло, что я осуществил свою мечту и занимался любимым видом спорта. С самого первого касания в "Саутгемптоне" до последнего в "Лос-Анджелесе" сформировалась клубная карьера, которой я горжусь и которой благодарен», - написал Бейл.

Ранее стало известно о проведении прощального матча известного российского хоккеиста, нападающего, двукратного чемпиона мира Александра Семина. Он тоже принял решение о завершении своей игровой карьеры. Хоккеист поблагодарил фанатов, родных и друзей, которые его поддерживали.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.