Хоккеист Александр Семин объявил о завершении спортивной карьеры

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В четверг на «Платинум-Арене» в Красноярске прошел прощальный матч известного российского хоккеиста, нападающего, двукратного чемпиона мира Александра Семина. Накануне он принял решение о завершении своей игровой карьеры.

После игры Александр Семин обратился к зрителям и заявил, что пришло время «уйти красиво». Хоккеист также поблагодарил своих фанатов, родных и друзей за то, что они следили за его играми. Отдельное «спасибо» Александр Семин сказал своей жене, а также родителям, которые поддерживали его на протяжении всего пути.

Напомним, на днях другой российский хоккеист Александр Овечкин поучаствовал в товарищеском футбольном матче в составе московского «Динамо» против любительской команды «Амкал». Хоккеист сумел отметиться голом. После этого его в шутку пригласили в сборную России по футболу.