В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ камеры начнут снимать водителей, выбрасывающих мусор из окна машины

Анна Назайкина
13:35 09.01.2023
Как отмечается, штраф может достигать 200 тысяч рублей.
В РФ камеры начнут снимать водителей, выбрасывающих мусор из окна машины
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

С 11 января в России могут начать использовать камеры видеофиксации для того, чтобы штрафовать автомобилистов, выбрасывающих мусор из окна машины на обочину, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, штраф может достигать 200 тысяч рублей, однако ни в одном из российских регионов на данный момент не заявили о готовности использовать такую опцию.

Эксперты объяснили изданию, что технологии фиксации такого рода нарушений камерой еще предстоит разработать.

Ожидается, что уведомления о таких штрафах будут направлены по почте владельцу машины - после того, как камера распознает госномер нарушителя.

Уточняется, что в случае, если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тысяч рублей, для юрлиц - 100 тысяч.

Если мусор выгрузят из грузового автомобиля, штраф может составить 75 тысяч рублей для граждан и 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:30 Армия
Видео
МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении
14:21 В стране и мире
Патрушев заявил, что России противостоит не Украина
14:10 В стране и мире
В Кремле призвали не придавать значения сообщениям в Telegram-каналах о продолжении мобилизации
13:35 В стране и мире
В РФ камеры начнут снимать водителей, выбрасывающих мусор из окна машины
13:24 В стране и мире
Видео
СК: украинские националисты выбили зубы пленному российскому военному
Популярное
Видео
Пассажир показал видео из самолета в Якутии, у которого на высоте открылась дверь
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Врач на суде заявил, что у Саакашвили быстро прогрессирующая деменция
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.