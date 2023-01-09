В РФ камеры начнут снимать водителей, выбрасывающих мусор из окна машины

Как отмечается, штраф может достигать 200 тысяч рублей.

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С 11 января в России могут начать использовать камеры видеофиксации для того, чтобы штрафовать автомобилистов, выбрасывающих мусор из окна машины на обочину, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, штраф может достигать 200 тысяч рублей, однако ни в одном из российских регионов на данный момент не заявили о готовности использовать такую опцию.

Эксперты объяснили изданию, что технологии фиксации такого рода нарушений камерой еще предстоит разработать.

Ожидается, что уведомления о таких штрафах будут направлены по почте владельцу машины - после того, как камера распознает госномер нарушителя.

Уточняется, что в случае, если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тысяч рублей, для юрлиц - 100 тысяч.

Если мусор выгрузят из грузового автомобиля, штраф может составить 75 тысяч рублей для граждан и 200 тысяч рублей для юридических лиц.