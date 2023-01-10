«Нас за людей не считают»: пленный рассказал, как командование отправляет «на убой» украинцев

Также мужчина признался, что в плену на него не оказывалось ни физического, ни психологического давления.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинское командование кидает «на убой» своих подчиненных, ничего не делает, чтобы сохранить людские жизни. Об этом рассказал пленный украинец в видео Минобороны РФ.

«Они нас за людей не считают, за пушечное мясо, карандашик стерся, да и слава богу. Им нужно звание, деньги и тому подобное. А люди умирают просто так и непонятно где», - признался он.

Мужчина рассказал, что вооруженные формирования Украины несут серьезные потери, много убитых и раненых бойцов, плохо организована эвакуация.

«Я больше скажу, что когда даже ребята, мои побратимы, 200 (убиты. - Прим. ред.), то даже компенсацию не выплачивают. Последнюю зарплату даже, вот там, да, допустим, умер, погиб... а никто даже жене его и ребенку не даст ни копейки, чтобы прожить», - добавил мужчина.

Также он оценил гуманное отношение россиян к военнопленным. Призвал не верить пропаганде, которая утверждает, что над сдавшимися издеваются. Мужчина признался, что в плену на него не оказывалось ни физического, ни психологического давления.

Ранее другой сложивший оружие украинский боевик рассказал о достойном отношении к нему со стороны Вооруженных сил РФ. Он признался, что в плену его накормили, напоили и дали теплые вещи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов