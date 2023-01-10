«Воду попить, покушать дают»: пленный украинский боевик рассказал об отношении со стороны ВС РФ

Пленный признался, что ему дали воды и еды, а также теплые вещи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие украинский боевик рассказал о достойном отношении к нему со стороны Вооруженных сил РФ. Он признался, что в плену его накормили, напоили и дали теплые вещи. Кадры с рассказом украинца распространило Министерство обороны РФ.

«Дают одеться, меня привезли голым сюда. Дали вещи, дают воду попить, покушать дают. Попал к нормальным ребятам, они сделали все правильно. Надеюсь, будет все хорошо, когда вернусь, не знаю. Когда будет возможность, меня вернут», - сказал пленный.

Он добавил, что после возвращения домой не собирается участвовать в боевых действиях, а планирует проводить время с семьей.

Ранее Минобороны распространило кадры работы РСЗО «Град» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов