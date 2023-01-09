Брюссель подтвердил готовность к украино-европейскому саммиту в Киеве
На саммите планируют обсуждать европейские перспективы Киева и антироссийские санкции.
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Саммит Украина - Евросоюз состоится в Киеве 3 февраля. Об этом заявила Швеция, которая с нового года председательствует в ЕС, пишет Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом).
Как ранее анонсировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, основными темами саммита станут перспективы официального Киева вступить в ЕС, «формула мира» Владимира Зеленского и антироссийские санкции.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что «внутренний дедлайн» по вступлению Украины в Евросоюз назначил президент Владимир Зеленский, а не правительство страны.
* Deutsche Welle признано в России СМИ - иностранным агентом.