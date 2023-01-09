В Росавиации раскрыли подробности ЧП в Ан-26 с открытой в полете дверью

В ведомстве добавили, что расследование произошедшего займет не более 10 дней.

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Якутское управление Росавиации занимается расследованием причин ЧП с Ан-26, у которого открылась дверь прямо во время полета. Борт следовал из села Маган в Магадан.

В ведомстве добавили: предполагается, что расследование произошедшего займет не более 10 дней.

Также в Росавиации раскрыли детали авиационного происшествия. После того как самолет набрал высоту до 2 900 метров, экипаж зафиксировал разгерметизацию и решил вернуться в аэропорт вылета.

«Предварительно: произошло частичное открытие задней грузовой рампы, что повлекло разгерметизацию», - говорится в сообщении.

Через 12 минут после того, как экипаж узнал о разгерметизации, самолет посадили в Магане, была произведена высадка пассажиров.

Ранее пассажир Ан-26 показал видео из самолета - на кадрах видно, что в хвосте самолета открыта дверь, мощные потоки воздуха поступают в салон.