Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян
В РФ разрабатывается инструмент для долгосрочных финансовых вложений россиян. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат, пишет РБК.
Как утверждается, у российских граждан, в частности, будет возможность размещать в них пенсионные накопления.
Издание отмечает: планируется, что такие облигации станут элементом программы долгосрочных сбережений, подготовкой которой занимаются Министерство финансов и Банк России.
«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», - указано в стратегии.
Ранее Европейский эксперт Турбьерн Беккер назвал причины устойчивости экономики Российской Федерации к санкционному давлению со стороны ряда стран.