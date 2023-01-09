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Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян

Анна Назайкина
15:11 09.01.2023
Как утверждается, Банк России и правительство проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа.
Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений россиян
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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В РФ разрабатывается инструмент для долгосрочных финансовых вложений россиян. Речь идет об облигациях федерального займа без купонных выплат, пишет РБК.

Как утверждается, у российских граждан, в частности, будет возможность размещать в них пенсионные накопления.

Издание отмечает: планируется, что такие облигации станут элементом программы долгосрочных сбережений, подготовкой которой занимаются Министерство финансов и Банк России.

«Банк России и правительство Российской Федерации проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан», - указано в стратегии.

Ранее Европейский эксперт Турбьерн Беккер назвал причины устойчивости экономики Российской Федерации к санкционному давлению со стороны ряда стран.

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