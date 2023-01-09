Политолог объяснил, чем для ОБСЕ обернется выход России из организации

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Без России Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) развалится и исчезнет. В этом уверен политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, создаваемая с целью объединения Европы организация, сейчас «выживает» только на конфликте между Востоком и Западом.

«В России есть дискуссия на эту тему: оставаться или не оставаться в ОБСЕ. Потому что мы не видим поддержку России и миротворчества, мы видим разведку Запада... Если Россия выходит из ОБСЕ, то организация становится ненужной. Она просто развалится и исчезнет», - заявил политолог в беседе с RT.

Для самой организации, в которой работают тысячи человек, этот вопрос стоит наиболее остро. Именно поэтому ждать от ОБСЕ диалога и стремления к миру на Украине не приходится, заверил Суздальцев.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что Москва должна оставаться членом организации. С ее слов, это единственная площадка по безопасности, в которой все сидят за одним столом.