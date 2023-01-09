Генсек ОБСЕ заявила, что нельзя исключать Россию из организации

Она также назвала ОБСЕ единственной организацией по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской безопасности, сидят за одним столом.

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Москва должна продолжать оставаться членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Данное мнение выразила Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

«Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — цитирует ее Welt.

Кроме этого, генсек отметила, что нахождение представителей Москвы за одним столом с другими членами организации не предполагает обмен «дипломатическими любезностями».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал ОБСЕ инструментом продвижения коллективных интересов Запада. Дипломат также отметил, что за время председательства в организации Польши результативность ее работы свелась к нулю. Однако это не стало для России неожиданностью.