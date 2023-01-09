В стране и мире ТАСС: в Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами Анна Назайкина В МЧС НАО «Звезде» сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. © Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress Читайте нас на: В Ненецком автономном округе рухнул самолет Ан-2 с пассажирами, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Как утверждается, ЧП произошло вследствие обледенения. По данным агентства, предварительно, погибли двое. В МЧС НАО «Звезде» сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. В настоящее время неизвестно, сколько всего человек находилось на борту. К месту крушения следуют спасатели. Экспертное мнение и аналитика