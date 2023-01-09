ТАСС: в Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В МЧС НАО «Звезде» сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 километрах от поселка Каратайка.
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
В Ненецком автономном округе рухнул самолет Ан-2 с пассажирами, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
Как утверждается, ЧП произошло вследствие обледенения. По данным агентства, предварительно, погибли двое.
В МЧС НАО «Звезде» сообщили, что воздушное судно совершило аварийную посадку в 10 километрах от поселка Каратайка.
В настоящее время неизвестно, сколько всего человек находилось на борту. К месту крушения следуют спасатели.