Многое привычно: участник СВО рассказал, как участие в Юнармии помогло на службе в ВС РФ

Как сообщили в МО РФ, с начала спецоперации добровольно выполнять боевые задачи отправились 53 наставника юнармейских отрядов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Награжденный медалью Жукова в ходе специальной военной операции Илья Зозульский рассказал, как деятельность в составе Юнармии в прошлом помогла на военной службе. Видеозапись беседы показало Минобороны России.

«Юнармия дает обширные познания и навыки в сфере военной деятельности. Они подготавливают детей, юношей к прохождению военной службы. Это облегчит им быт», - заметил Зозульский.

Илья сообщил, что после Юнармии он стал военнослужащим-«срочником», а потом подписал контракт.

Знания, полученные во время членства в Юнармии, помогли ему - многое уже было привычно. Не последнюю роль сыграла и привитое в движении понимание важности дисциплины.

Как уточнили в МО РФ, Илья с первого дня начала специальной военной операции выполнял боевые задачи по уничтожению украинских боевиков. Его артиллерийский расчет выполнил более тысячи огневых задач по уничтожению складов с боеприпасами и позиций противника.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские истребители сбили украинские самолеты Су-25 и МиГ-29 в небе Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов