Южнокорейцев предупредили о риске падения частей спутника CША

В сообщении, отправленном гражданам страны, утверждалось, что некоторые элементы спутника Соединенных Штатов могут упасть рядом с Корейским полуостровом приблизительно в обед.

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Власти Южной Кореи предупредили жителей страны об угрозе падения американского спутника, сообщает Bloomberg.

Как передает агентство, в сообщении, отправленном южнокорейцам, утверждалось, что некоторые элементы спутника Соединенных Штатов могут упасть рядом с Корейским полуостровом приблизительно в обед.

Впоследствии Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны заявило, что спутник NASA, который использовали для исследования радиационного баланса Земли, «предположительно, прошел над Корейским полуостровом, ни о каких особых повреждениях не сообщалось».

Ранее в Южной Корее состоялся успешный испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем. Свечение в небе сняли на видео очевидцы.