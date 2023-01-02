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Европейский экономист объяснил причины устойчивости экономики РФ к санкциям

Анастасия Бобылева
06:02 02.01.2023
Прежде всего, по его словам, это доходы от экспорта нефти и газа, которые все еще высоки.
Европейский экономист объяснил причины устойчивости экономики РФ к санкциям
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости
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Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал возможные причины устойчивости российской экономики к западным санкциям. Об этом он рассказал в эфире шведского телеканала SVT.

По его словам, прежде всего причина в том, что Россия все еще получает высокий доход от экспорта нефти и газа. Также роль играют действия Центробанка РФ, который быстро справился с проблемами. Помимо этого, опыт предыдущих кризисов помог российским специалистам быстро сориентироваться в ситуации.

Эксперт упомянул кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008-2009 годов и сильное падение цен на нефть в 2014 году.

«Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций», - подчеркнул он.

Ранее «Звезда» рассказала о том, какой эффект антироссийские санкции оказали на западной экономике. По предварительным прогнозам, экономика Штатов станет территорией «подлинной рецессии».

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