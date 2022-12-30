В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Сахалине пришлось экстренно посадить самолет из-за взрыва пауэрбанка

Ян Брацкий
07:58 30.12.2022
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, некоторым пассажирам понадобилась помощь врачей.
На Сахалине пришлось экстренно посадить самолет из-за взрыва пауэрбанка
© Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Читайте нас на:

Пассажирский самолет экстренно приземлился на Сахалине. Причиной нештатной ситуации на борту стал взрыв портативного зарядного устройства. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС РФ. Борт следовал из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский и благополучно сел в Южно-Сахалинске. В результате инцидента двум пассажирам стало плохо, по прибытии их осмотрели врачи.

После того, как лайнер приземлился, всех его пассажиров эвакуировали, а сам салон осмотрели. По данным техников, самолет исправен и может продолжить полет.

Похожий инцидент произошел накануне на борту лайнера, который готовился вылететь из Москвы в Калининград. У одного из пассажиров во время руления по полосе загорелся пауэрбанк. Всех находившихся на борту людей пришлось срочно эвакуировать.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:47 Армия
Видео
Дед Мороз, Снегурочка и артисты ЗВО навестили раненых военнослужащих
03:57 В стране и мире
В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле
03:15 В стране и мире
Байден утвердил $45 млрд помощи Украине из бюджета следующего года
01:14 Спорт
«Пример исключительной преданности футболу»: президент РФС выразил соболезнования семье Пеле
20:36 В стране и мире
Путин подписал закон о квотах на обучение для героев СВО и детей военных
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.