На Сахалине пришлось экстренно посадить самолет из-за взрыва пауэрбанка

© Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Пассажирский самолет экстренно приземлился на Сахалине. Причиной нештатной ситуации на борту стал взрыв портативного зарядного устройства. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС РФ. Борт следовал из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский и благополучно сел в Южно-Сахалинске. В результате инцидента двум пассажирам стало плохо, по прибытии их осмотрели врачи.

После того, как лайнер приземлился, всех его пассажиров эвакуировали, а сам салон осмотрели. По данным техников, самолет исправен и может продолжить полет.

Похожий инцидент произошел накануне на борту лайнера, который готовился вылететь из Москвы в Калининград. У одного из пассажиров во время руления по полосе загорелся пауэрбанк. Всех находившихся на борту людей пришлось срочно эвакуировать.