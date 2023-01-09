МО РФ: российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Донецком направлении, заявил на брифинге 9 января официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские войска наносят огневое поражение подразделениям Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по всему участку линии боевого соприкосновения. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери неприятеля в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, уничтожены более 80 украинских боевиков, три БМП, бронетранспортер и четыре автомобиля.

Также он отчитался о ситуации на Южно-Донецком направлении. Как утверждает Конашенков, российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям неприятельских войск в районе Новомихайловки. Севернее Павловки и Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника. Суточные потери ВФУ в личном составе на данном направлении превысили 40 человек.

На Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям неприятельских войск в районах Синьковки, Кисловки, Берестового, Новоселовского. В районе Двуречного уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Безвозвратные потери украинской стороны в личном составе превысили 50 человек.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Стельмаховки, Невского, Серебрянки, Григоровки и Лозовой. Уничтожены более 60 украинских боевиков.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении украинских САУ Krab польского производства.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов