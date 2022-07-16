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Россиянам напомнили о новом штрафе для водителей

Сергей Лебедев
02:49 16.07.2022
Нарушителям придется заплатить до 200 тысяч рублей за выброс мусора из машины.
Россиянам напомнили о новом штрафе для водителей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Global Look Press
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С 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины. Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу в 10-15 тысяч рублей, должностному - в 20-30 тысяч рублей, а юридическому - в 30-50 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы становятся в два раза больше. При этом для должностных и юрлиц предусмотрена возможная конфискация транспортного средства.

Самые «дорогие» последствия прописали для нарушений, связанных с грузовыми машинами, тракторами и прицепами. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

Так, для обычных граждан предусмотрен штраф в 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 60-80 тысяч рублей, а для юрлиц наказание будет варьироваться в размере от 100 до 120 тысяч рублей.

Если правонарушение совершено повторно, то для физических лиц штраф вырастет до 60-70 тысяч рублей, для должностных лиц - до 80-100 тысяч рублей, а для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей. Для последних двух категорий предусмотрена возможной конфискации транспортного средства.

Напомним, студент Российского университета транспорта разработали систему прогнозирования уровня аварийно опасной обстановки на дорогах. Проект выполнен в рамках интенсивна первого цифрового университета «Университет-2035».

Система собирает данные об авариях в конкретном районе и сопоставляет их с погодными условиями. В команде разработчиков отметили, что система полезна для построения маршрутов водителей с учетом аварийности того или иного участка. 

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