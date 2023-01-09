Предпринимателя Зимина* объявили в розыск по обвинению в мошенничестве

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Министерство внутренних дел России потребовало заочно арестовать предпринимателя Бориса Зимина* по статье о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«Борис Зимин* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), и объявлен в международный розыск. Следственный орган просит заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 11 января в 10.30 мск», - рассказали в суде.

По данным РБК, уголовное дело связано со сделкой по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar LTD.

Напомним, ранее стало известно, что в России предпринимателя и сына основателя компании «Вымпелком» Бориса Зимина* объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД РФ.

* Борис Зимин признан в Российской Федерации иностранным агентом.