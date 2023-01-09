«Почувствовали себя людьми»: освобожденные из плена российские бойцы поделились эмоциями

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденные из плена российские военнослужащие рассказали о своих первых впечатлениях после прибытия в Россию. Самолет с бойцами приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области.

«До сих пор не верится, что попал на территорию России — это новогоднее чудо. Домой хочется — к жене, к ребенку... Все перетерпели-пережили», — сказал один из военных.

По его словам, он не видел близких десять месяцев, из которых четыре провел в плену.

«Снова почувствовали себя людьми, как только увидели наш триколор, наших людей, нашу землю и наш воздух почувствовали, вдохнули полной грудью», — поделился другой освобожденный военнослужащий.

С подконтрольных Киеву территорий вернулись 50 российских бойцов. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.