Броня в заснеженном лесу: кадры тренировок российских танкистов в Белоруссии

Кроме вождения танков российские военные совершенствуют стрельбу из штатного оружия, изучают тактическую медицину и проходят психологическую полосу препятствий.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигонах в Белоруссии танкисты Западного военного округа из региональной группировки войск проводят занятия по вождению танков Т-80.

Эти занятия - часть курса интенсивной боевой подготовки. Занятия идут как днем, так и ночью.

Кроме этого, как сообщили в Минобороны России, российские военные совершенствуют стрельбу из штатного оружия, изучают тактическую медицину и проходят психологическую полосу препятствий.

Ранее «Звезда» показала, как проходит боевое слаживание связистов на полигоне в Белоруссии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов