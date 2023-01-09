«Сотрудник» ГАИ с ледяным жезлом напугал пьяных водителей в Башкирии
В местном МВД заявили, что, увидев эти скульптуры, некоторые водители, не доехав, развернулись. Другие же ждали, пока сменится ледяной пост ГИБДД.
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Ледяной сотрудник ГАИ и полицейский автомобиль испугали нескольких нетрезвых водителей в селе в Республике Башкортостан.
Такую оригинальную профилактику пьяного вождения во время праздников придумала жительница деревни Новобайрамгулово, которая и создала эти скульптуры.
В местном МВД заявили, что, увидев эти скульптуры, некоторые водители, не доехав, развернулись. Другие же ждали, пока сменится ледяной пост ГИБДД.
«Вот такую помощь сотрудникам Госавтоинспекции в профилактике пьяного вождения оказала жительница деревни Файза Фаттахова, огромная ей благодарность», - заявили правоохранители.
Ранее в Министерстве внутренних дел России рассказали, как выглядит типичный пьяный водитель.