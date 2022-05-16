В МВД РФ описали типичного пьяного водителя

Люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.

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Средний возраст водителей, находившихся в нетрезвом виде, которые становились участниками ДТП, составил 30-39 лет. Такие данные привел Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в информационно-аналитическом обзоре.

«В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулем находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30-39 лет», - говорится в отчете.

Отмечается, что участники ДТП в пьяном виде, которые привлекались к административной ответственности, имели среднее или среднее специальное образование. В свою очередь, люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии алкогольного опьянения.

В отчете также уточняется, что почти половина водителей, которые попали в ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены, 21% оказались работниками сферы торговли и услуг.

Ранее сообщалось, что в РФ за 10 лет почти вдвое сократилось число погибших на дорогах. Сообщается, что Россия успешно справилась с выполнением провозглашенной Генассамблеей ООН резолюции о снижении на 50% смертности и травматизма в результате ДТП во всем мире к 2030 году.