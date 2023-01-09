Times: посольство Великобритании нанимало для вечеринки двойника Джонсона в образе Ганнибала Лектера

© Фото: Martyn Wheatley, ParsonsMedia, GlobalLookPress

Посольство Великобритании в Швеции летом прошлого года для вечеринки в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II нанимало за 7 000 фунтов двойников певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом пишет газета Times.

Отмечается, что актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». На фотографии, опубликованной газетой, двойник Джонсона заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике. По данным Times, вечеринку посетили около 60 человек.

Напомним, в начале сентября прошлого года Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Его преемником стала Лиз Трасс.

Лиз Трасс пробыла в должности 44 дня. Ее сменил Риши Сунак.