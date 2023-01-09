В Таиланде отменили проверку сертификатов о вакцинации для путешественников

Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул отметил, что сейчас иммунизация во всем мире проводится в достаточном объеме.

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Власти Таиланда решили отменить проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса перед въездом в страну. Об этом сегодня сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

«Решение вступает в силу сегодня», - приводит его слова издание Thai Rath.

Анутин Чарнвиракул отметил, что сейчас иммунизация во всем мире проводится в достаточном объеме. По его словам, непривитым иностранцам также будет разрешен въезд.

Напомним, в минувшую субботу газета The Bangkok Post писала, что с 9 января иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь сертификат о вакцинации или справку о противопоказаниях к вакцинации.