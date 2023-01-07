В Таиланде ужесточат антиковидные меры для въезжающих в страну

© Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress

В Таиланде собираются ввести обязательную проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на департамент гражданской авиации (ДГА) Таиланда.

Правила вступят в силу с 1:00 по местному времени в понедельник 9 января, как указывает издание. На сайте ДГА нет информации, подтверждающей нововведения, однако 6 января был обновлен список вакцин, разрешенных для въезда в страну.

Любой желающий попасть в Таиланд должен будет представить на стойке авиакомпании сертификат о двух прививках двухкомпонентной вакциной или об одной прививке однокомпонентной. Уколы должны быть сделаны минимум за 14 дней до въезда в Таиланд. Тем путешественникам, которые переболели коронавирусом, нужно будет предоставить соответствующую справку. При этом они должны выздороветь не позднее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

Ранее издание Politico опубликовало статью о новом штамме коронавируса «кракен». Обозреватель издания считает, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за его быстрого распространения.