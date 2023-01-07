В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Таиланде ужесточат антиковидные меры для въезжающих в страну

Анастасия Бобылева
23:29 07.01.2023
Новые правила вступят в силу с понедельника 9 января.
В Таиланде ужесточат антиковидные меры для въезжающих в страну
© Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В Таиланде собираются ввести обязательную проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на департамент гражданской авиации (ДГА) Таиланда.

Правила вступят в силу с 1:00 по местному времени в понедельник 9 января, как указывает издание. На сайте ДГА нет информации, подтверждающей нововведения, однако 6 января был обновлен список вакцин, разрешенных для въезда в страну.

Любой желающий попасть в Таиланд должен будет представить на стойке авиакомпании сертификат о двух прививках двухкомпонентной вакциной или об одной прививке однокомпонентной. Уколы должны быть сделаны минимум за 14 дней до въезда в Таиланд. Тем путешественникам, которые переболели коронавирусом, нужно будет предоставить соответствующую справку. При этом они должны выздороветь не позднее, чем за 7 дней до прибытия в страну.

Ранее издание Politico опубликовало статью о новом штамме коронавируса «кракен». Обозреватель издания считает, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за его быстрого распространения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:32 В стране и мире
Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги над Вологодской областью
20:29 В стране и мире
В Лутугино в ЛНР прогремел взрыв на газопроводе
15:13 В стране и мире
Очередной тайник с боеприпасами обнаружили в Херсонской области
14:27 Армия
Видео
МО РФ: националисты выпустили свыше 60 снарядов крупного калибра по жилым кварталам Донецка
12:59 В стране и мире
Новый вариант «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» в РФ не зафиксирован
Популярное
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Видео
В память о короле: гроб с телом Пеле доставили на стадион, где состоится прощание
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.