Туман с видимостью до 50 метров окутал несколько индийских штатов

Очень плотный туман ограничивает видимость до 0-50 метров, плотный - до 51-200 метров, а умеренный - до 201-500 метров.

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Несколько штатов Индии окутал очень плотный туман, из-за которого в стране были задержаны 150 авиарейсов и 29 поездов. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

«Из-за сохранения преобладающих слабых ветров и высокой влажности вблизи поверхности над Индо-Гангскими равнинами плотный или очень плотный туман, весьма вероятно, сохранится в некоторых частях в ночные и утренние часы над Дели в течение следующих двух дней, а затем в отдельных очагах в течение последующих трех дней по всему региону», - говорится в публикации.

Согласно классификации плотности тумана, очень плотный ограничивает видимость до 0-50 метров, плотный - до 51-200 метров, а умеренный - до 201-500 метров.

На снимках со спутника видно, что слой тумана накрывает территории штатов Пенджаб, Раджастан, Бихар, Харьяна, Чандигарх, Дели и Уттар-Прадеш. Данное погодное явление связано с продолжительным похолоданием на севере Индии.

В Центральной России в конце предыдущей недели также наблюдалось сильное похолодание. Согласно информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в некоторых регионах температура опускалась до 35 градусов мороза. При этом пик похолодания пришелся на рождественскую ночь.