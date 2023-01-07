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В нескольких областях Центральной России ожидаются морозы до 35 градусов

Анастасия Бобылева
06:01 07.01.2023
Такой прогноз дал Гидрометцентр для Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областей.
В нескольких областях Центральной России ожидаются морозы до 35 градусов
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
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В Московской и нескольких других областях Центральной России ожидается сильное похолодание, столбик термометра опустится до -35 градусов. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Более того, Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Такая погода опасна для человека, подчеркнул синоптик.

Ранее Евгений Тишковец, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос», рассказал, когда в Москве можно ожидать потепления. Примерно с 8 января, по его словам, холода начнут понемногу отступать.

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