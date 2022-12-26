МВД РФ объявило в розыск главного расследователя Bellingcat* Христо Грозева

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

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Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск болгарского журналиста и расследователя издания Bellingcat* Христо Грозева. Это следует из базы данных МВД РФ.

Отмечается, что Христо Грозев разыскивается по статье Уголовного кодекса России. По какой именно, не уточняется.

Напомним, в минувшую пятницу Министерство юстиции РФ пополнило реестр иноагентов. Туда включили четырех человек и несколько организаций.

В список попали такие лица, как бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников**, журналисты Глеб Пьяных** и Анастасия Жвик**, глава «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина**. Из организаций иноагентами признали «Феминистское антивоенное сопротивление»***, «Роскомсвободу»*** и Anti-Corruption Foundation Inc***.

* Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

** Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

*** Организации, выполняющие функции иноагентов в России.