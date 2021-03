В стране и мире Морская «пробка»: что происходит на месте блокировки Суэцкого канала Анна Назайкина Во вторник, 23 марта, огромное судно село на мель на 151-м километре канала. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpa, Globallookpress Читайте нас на: Ситуация с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given остается прежней. Несмотря то, что судно удалось немного сдвинуть с места, оно продолжает блокировать движение для других кораблей и создавать многокилометровую пробку. «Ситуация в целом не изменилась, потому что спасательная операция все еще идет. Удалось немножко сдвинуть с места контейнеровоз, но буксиры пока продолжают свои усилия. Сегодня продолжатся очередные усилия по спасению корабля. Участвует не менее 14 буксиров. Сегодня направили еще два новых буксира, которые только сошли с верфи и были введены в эксплуатацию. Точных сроков никто не может назвать», - рассказал «Звезде» корреспондент РИА Новости Заман Рамазанов. Ранее стало известно, что контейнеровоз могут разгрузить для уменьшения веса многотонного корабля. С корабля предстоит снять 18 300 контейнеров. Сегодня два дополнительных буксира были направлены к месту ЧП. Сопоставимый по своим размерам с небоскребом корабль прочно увяз в грунте и существующих сил для его освобождения недостаточно. Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Это уже привело к крупнейшей за всю историю пробке в канале, огромным финансовым потерям и скачку цен на нефть. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика