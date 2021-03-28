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Морская «пробка»: что происходит на месте блокировки Суэцкого канала

Анна Назайкина
14:45 28.03.2021
Во вторник, 23 марта, огромное судно село на мель на 151-м километре канала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpa, Globallookpress
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Ситуация с севшим на мель в Суэцком канале контейнеровозом Ever Given остается прежней. Несмотря то, что судно удалось немного сдвинуть с места, оно продолжает блокировать движение для других кораблей и создавать многокилометровую пробку.

«Ситуация в целом не изменилась, потому что спасательная операция все еще идет. Удалось немножко сдвинуть с места контейнеровоз, но буксиры пока продолжают свои усилия. Сегодня продолжатся очередные усилия по спасению корабля. Участвует не менее 14 буксиров. Сегодня направили еще два новых буксира, которые только сошли с верфи и были введены в эксплуатацию. Точных сроков никто не может назвать», - рассказал «Звезде» корреспондент РИА Новости Заман Рамазанов.

Ранее стало известно, что контейнеровоз могут разгрузить для уменьшения веса многотонного корабля. С корабля предстоит снять 18 300 контейнеров.

Сегодня два дополнительных буксира были направлены к месту ЧП. Сопоставимый по своим размерам с небоскребом корабль прочно увяз в грунте и существующих сил для его освобождения недостаточно.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Это уже привело к крупнейшей за всю историю пробке в канале, огромным финансовым потерям и скачку цен на нефть.

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